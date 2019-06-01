Жуткое ДТП в Санкт-Петербурге: автомобиль влетел в толпу людей – фото и видео

Водитель автомобиля Renault Logan въехал в толпу людей, которые стояли на перекрестке и готовились перейти дорогу. Чудом никто не погиб, пострадали только двое взрослых и восьмилетний мальчик. ДТП произошло в российском городе Санкт-Петербург вечером 1 июня.

ДТП произошло в 17:50 у Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Авто на большой скорости поехало через пешеходный переход на желтый сигнал светофора, сообщили журналисты издания "Фонтанка".

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Установлено, что водитель вылетел на тротуар, врезался в дорожные знаки, однако под колеса попали и люди – пешеход, велосипедист и восьмилетний ребенок.



Авто придавило знаками о пешеходном переходе



На тротуаре стояли несколько десятков человек, жертв могло быть значительно больше



Больше всего пострадали двое мужчин и восьмилетний ребенок



Водителя авто правоохранители буквально спасли от человеческого самосуда



Пострадавших забрала скорая помощь

Известно, что в авто был пассажир, однако водитель не признал, что занимался таксованием

Сразу же после ДТП машину попытались взять штурмом прохожие, но от расправы водителя спасли полицейские и спрятали его в служебном автомобиле.

Наезд на людей попал на камеры: смотрите видео (момент аварии – на 15-20 секундах)

Свидетели ДТП в социальных сетях рассказали, что за рулем Renault Logan был 22-летний гражданин Узбекистана. Был ли он трезв и какие в целом причины аварии – устанавливают правоохранители.

В Украине подобная авария случилась 18 октября 2017 года в Харькове – столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбила группу пешеходов. Погибло 6 человек, еще 5 получили ранения.