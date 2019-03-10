Жуткое ДТП в Тернополе: за рулем была 13-летняя девочка, она в коме

Автомобили Subaru и Volkswagen Passat столкнулись в Тернополе в субботу, 9 марта.

За рулем Subaru была 13-летняя девочка, жительница села Почапинцы, сообщили в UA:Тернополь.

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Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Тернопольскую областную детскую больницу. По словам медиков, сейчас она в коме.

Водитель авто Volkswagen в результате инцидента не пострадал.

Следствие будет выяснять, почему за рулем была несовершеннолетняя и что стало причиной ДТП.

В Тернополе произошло ДТП: смотрите видео