Жуткое ДТП в Тернополе: за рулем была 13-летняя девочка, она в коме
Автомобили Subaru и Volkswagen Passat столкнулись в Тернополе в субботу, 9 марта.
За рулем Subaru была 13-летняя девочка, жительница села Почапинцы, сообщили в UA:Тернополь.
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Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Тернопольскую областную детскую больницу. По словам медиков, сейчас она в коме.
Водитель авто Volkswagen в результате инцидента не пострадал.
Следствие будет выяснять, почему за рулем была несовершеннолетняя и что стало причиной ДТП.
В Тернополе произошло ДТП: смотрите видео
Источник: 24 Канал
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