Жуткое отравления вином в Филиппинах: 11 погибших, еще 300 – в больнице

На Филиппинах 11 человек умерли от отравления кокосовым вином, еще 300 – сейчас находятся в больницах.

По информации BBC, напиток ламбаног изготавливается, как правило, нелегально, местными жителями на основе кокоса.

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По предварительной информации, основная волна отравления пришлась на празднование рождественских вечеринок, ведь филиппинцы обычно пьют кокосовое вино во время праздников. Что интересно, некоторые покупали алкоголь на день рождения, а другим его подарили местные чиновники во время рождественской вечеринки.

Причиной отравления может стать высокое содержание метанола.

Известно, что в 2018 году от употребления ламбаноги погиб 21 человек.

Об алкогольном отравлении, симптомах и первой помощи – читайте по ссылке в материале Здоровье24