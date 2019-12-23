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      Жуткое отравления вином в Филиппинах: 11 погибших, еще 300 – в больнице

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      Жуткое отравления вином в Филиппинах / app.adv.gr.jp

      На Филиппинах 11 человек умерли от отравления кокосовым вином, еще 300 – сейчас находятся в больницах.

      По информации BBC, напиток ламбаног изготавливается, как правило, нелегально, местными жителями на основе кокоса.

      К слову: Экспертиза установила, от чего умерли два дальнобойщика под Николаевом

      По предварительной информации, основная волна отравления пришлась на празднование рождественских вечеринок, ведь филиппинцы обычно пьют кокосовое вино во время праздников. Что интересно, некоторые покупали алкоголь на день рождения, а другим его подарили местные чиновники во время рождественской вечеринки.

      Причиной отравления может стать высокое содержание метанола.

      Известно, что в 2018 году от употребления ламбаноги погиб 21 человек.

      Об алкогольном отравлении, симптомах и первой помощи – читайте по ссылке в материале Здоровье24

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Алкоголь Отравление Филиппины
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