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      Жуткое убийство иностранных студенток в Харькове: в полиции показали фото подозреваемого

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      В полиции показали фото подозреваемого
      В полиции показали фото подозреваемого / НПУ

      Полиция Харькова разыскивает гражданина Турции по подозрению в убийстве двух иностранных студенток, тела которых нашли 3 января. Правоохранители объявили 20-летнего злоумышленника в международный розыск.

      Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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      Так, в убийстве студенток полиция подозревает гражданина Турции Цокмез Гусну Цан, 1998 года рождения.

      24 канал писал, что ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый якобы покинул территорию страны.

      Правоохранители устанавливают свидетелей преступления, которые 31 декабря в период с 16:00 до 19:00 в районе улицы Валентиновско и станции метро "Студенческая" видели подозреваемого и водителя автомобиля. К последнему гражданин Турции обращался с просьбой отвезти в Международный аэропорт "Харьков".

      Підозрюваний у вбивстві студенток у Харкові

      Подозреваемый в убийстве иностранных студенток в Харькове/ Источник: .npu.gov.ua

      Он был одет в черную куртку с меховым капюшоном, серые спортивные штаны, белую футболку, черную обувь. При себе имел черный рюкзак, гитару в черном чехле и фиолетовую дорожную сумку.

      Підозрюваний у вбивстві студенток у Харкові

      Подозреваемый мог покинуть пределы страны / Источник:.npu.gov.ua

      На вид разыскиваемому 20-25 лет, рост – 170 сантиметров, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, характерные следам от пальцев рук.

      Напомним, 3 января сотрудники полиции нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти в одной из харьковских квартир на улице Валентиновской. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Турции Жертвы Полиция Криминальные новости Новости Харькова Студенты
      Источник: 24 Канал
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