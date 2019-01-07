Жуткое убийство студенток в Харькове: загадочные подробности дела

21-летний парень, который приехал из Турции в Харьков и зарезал двух своих землячек, оставил записку на могиле собственного отца. Именно на кладбище в Стамбуле его и задержали правоохранители.

Ранее 24 канал писал о том, что 3 января сотрудники полиции нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти в одной из харьковских квартир на улице Валентиновской. Впоследствии подозреваемого в их убийстве задержали в Стамбуле.

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Подозреваемый в двойном убийстве – Цокмез Гусну Цан – бывший бойфренд одной из убитых девушек, а именно – Букет Йилдиз. Известно, что парень прилетел в Харьков из Турции в преддверии Нового года, чтобы встретить его с любимой, но в итоге праздник закончился трагедией. Через пару дней после убийства он сел на самолет и полетел в Турцию, передает "Апостроф".

Фото убитых в Харькове студенток из Турции

Правоохранители обнаружили его на кладбище, возле могилы отца. Первое, что сказал подозреваемый: "Я не убивал!"С собой у Цана был пистолет и нож. Как сообщают турецкие СМИ, также полиция нашла на надгробном камне записку.

В этом мире нет справедливости. Если даже меня посадят на 100 лет в тюрьму, все равно я каждый день несу свое наказание,

– говорилось в ней.

Записку в Турции расшифровали: смысл ее в том, что судьба уже наказала подозреваемого, когда забрала отца. И тюрьма – не наказание для него, потому что он давно уже живет с худшим наказанием. Так, в этой записке также нет сожаления о том, что он убил девушек.

Добавим, что допрошенный турецкими полицейскими подозреваемый якобы признался, что давно готовился к этому убийству и намеревался лишить жизни обеих девушек.

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Тем временем в Турции родные убитых студенток готовятся к похоронам. По сообщениям местной прессы, обе девушки были единственными детьми в своих семьях. Причем родители Букет Йилдиз даже не подозревали, что у дочери есть одержимый поклонник.

Довольно странной деталью остается запись с видеокамер Харьковского аэропорта, на которых видно, как парень поднимается на эскалаторе в зону контроля, при этом машет рукой и посылает воздушные поцелуи кому-то, кто стоит внизу.



Подозреваемый в убийстве девушек