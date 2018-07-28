Жуткое убийство в Киеве: полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти

В Киеве разыскали пропавшую 16-летнюю девушку, которая была жительницей Закарпатской области. Полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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В Оболонское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали и предприняли неотложные действия по поиску девушки.

Около трех часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16-летняя жительница Закарпатской области,

– говорится в сообщении полиции.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Досудебное расследование продолжается.