Зианджа поразила выступлением на "Голосе страны": видео
Участница шоу "Голос страны" Зианджа, которую когда-то знали как Борис Апрель, на этапе "нокаутов" спела песню-исповедь "Я исцелена".
Песню певица написала самостоятельно, еще 10 лет назад. По словам Зианджы, через нее она хотела донести миру правду. А свой новый выступление на шоу "Голос страны" Зианджа посвятила всем людям, которые живут в страхе за свою жизнь.
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"Такие люди, как я, всю жизнь живут в страхе. Своим участием в проекте я хотела дать им надежду на то, что придет время, когда они выйдут на улицу и почувствуют себя свободными, смогут открыто проявлять свои чувства и наслаждаться жизнью", – сказала певица.
Отметим, что судьи выразили восхищение выступлением Зианджи. Ей досталось второе кресло.
Видео выступления Зианджи на "Голосе страны":
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