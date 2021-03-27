"Зібратися не вийшло": у Мінську не провели анонсований протест опозиції – відео
Білоруській опозиції не вдалося провести централізований протест у Мінську у суботу, 27 березня. Кількість людей, які вийшли на вулиці, виявилася недостатньою.
Источник:NEXTA
Організатори протесту заявили, що найбезпечніший спосіб показати свою позицію – проводити децентралізовані акції.
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Зібратися не вийшло, що далі. На жаль, кількість учасників для централізованої акції виявилося недостатнім. Найбільш безпечним способом продовження дня будуть децентралізовані акції,
– мовиться у повідомленні.
Водночас у центрі Мінська відбулися затримання. За даними волонтерів, станом на 16:30 люди без розпізнавальних знаків схопили 30 протестувальників. Серед затриманих – журналісти. Зокрема, видання Tut.by.
Наразі організатори рекомендують людям влаштувати локальні марші у своїх районах. Це буде безпечніше, адже більшість силовиків патрулюють центр Мінська. Там також перекрили Жовтневу площу.
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Затримання у Мінську: дивіться відео
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