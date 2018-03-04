Зибров рассказал о болезни своей жены

Народный артист Украины Павел Зибров объяснил, почему его жена Марина в последнее время перестала появляться на публике, из-за чего возникли слухи о ее вероятной болезни.

Об этом певец сообщил в комментарии Кате Осадчей, передает ТСН.

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По словам Зиброва, у его жены действительно были проблемы со здоровьем, однако сейчас она чувствует себя лучше после того, как ей сделали операцию.

"Есть такая болезнь с камешками, мы ее вырезали в Германии. Все, Слава Богу, нормально, все хорошо. Сейчас она восстанавливается, силу набирает", – убеждает артист.

Также он заверил, что все это время был рядом с Мариной и поддерживал ее.

"Там хорошие условия, хорошие врачи, оборудование – самое современное, поэтому нам посоветовали наши друзья, и мы вовремя все это делали", добавил Зибров.