Зидан летом может возглавить "Ювентус" – СМИ

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может летом возглавить "Ювентус".

По информации Mundo Deportivo, действующий тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри намерен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, хотя его контракт с "Ювентусом" и заканчивается в 2020 году. Ожидается, что преемником итальянского специалиста станет именно Зидан, который уже полгода находится без работы.

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Если будет такое развитие событий, то это будет возвращение француза в "Ювентус", цвета которого он защищал в 1996-2001 годах.

Аллегри работает в "Ювентусе" с июля 2014 года. Под руководством итальянского специалиста туринцы четыре раза выигрывали чемпионат и Кубок Италии, а также становились обладателями Суперкубка страны.

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала" по окончании сезона-2017/2018. Мадридский клуб под руководством француза трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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