Зидан прокомментировал победу "Реала" в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы команды над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов в Киеве заявил, что его команда голодна к победам.

Об этом сообщает Xsport.ua со ссылкой на пресс-службу UEFA.

Отметим, что "Реал" стал победителем финального матча Лиги чемпионов, обыграв английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Главное сегодня – наше общее достижение, игроки заслуживают самых добрых слов. Поверьте, сделать такое крайне сложно. Нет слов, которые могли бы описать то, что происходит. Самое прекрасное в этой команде – у нее нет потолка. Она голодна к новым победам, что вновь доказала сегодня,

– заявил Зидан.

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При этом главный тренер "Реала" признался, что только начал тренерскую карьеру и переживает невероятные моменты вместе с игроками команды.

"Такое нужно отпраздновать! Не забывайте, каким был наш путь – мы прошли ПСЖ, "Ювентус", "Баварию". В финале оказались сильнее"Ливерпуля", который провел фантастический сезон", – отметил Зидан.