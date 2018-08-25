Зигмунд Фрейд – парень из украинской семьи, что стал культовым ученым и "отцом психоанализа"

Зигмунд Фрейд – еврей, жил в Вене и родился на территории, которая сейчас относится к Чехии. Казалось бы, какая тут связь с Украиной? Так вот: отец выдающегося ученого происходил из городка Тисменица, что в 12-ти километрах от Ивано-Франковска, а мать – из Бродов Львовской области.

Либидо, комплекс Электры и комплекс Эдипа, сексуальный инстинкт, сублимация, вытеснение реального в бессознательное – теории Фрейда были настолько странными и поразительными в начале ХХ века, что сначала их просто отрицали или же высмеивали.

Читайте также: Карл Саган – ученый украинского происхождения, который простыми словами раскрывал тайны Вселенной

Критика не утихала, но Фрейд продолжал развивать свои теории. Даже тогда, когда от него стали отворачиваться ближайшие последователи. Несмотря на всю противоречивость психоанализа, именно этому ученому удалось закрепить за собой титул чуть ли не главного психолога всех времен.

16-летний Зигмунд с матерью Амалией, что родилась в Англии, а выросла в Одессе

Особого влечения к медицине Фрейд никогда не чувствовал. Впрочем, увлеченный теорией Дарвина, решил, что медицинский факультет позволит лучше в ней разобраться.

Одно из первых его исследований – половая жизнь угрей. Был у Фрейда еще один научный интерес – кокаин. К тому же, он изучал его действие на себе. Описывал, что он подавляет чувство голода, сна, усталости и повышает умственные способности. В те времена белый порошок называли лекарством и прописывали для лечения самых разнообразных болезней. Фрейд, например, пытался кокаином вылечить своего друга от зависимости к морфию и даже давал своей невесте, чтобы придать ее щекам румянец. Пройдет несколько лет, пока ученый увидит негативное влияние порошка.

Зигмунд Фрейд с дочерью Анной, которая продолжила развивать теории отца

Когда же Фрейд взялся за лечение неврозов, то обнаружил, что сеансы гипноза помогают выведать у пациентов скрытые причины их душевного беспокойства. Впоследствии обнаружил, что более эффективным методом являются свободные ассоциации – пациенты ложились на кушетку, делились ассоциациями и говорили все, что им взбредет в голову. Больше всего Фрейда интересовали детские воспоминания, сновидения, оговорки – они позволяли вспомнить вытесненные из сознания события.

В 1938 году Австрия присоединилась к Германии и нацисты подняли настоящую кампанию против психолога. Он только отшучивался: мол, в средневековье за его психологические теории он был бы сожжен на костре, а сейчас всего лишь бросают в огонь его книги.

Зигмунд Фрейд курил более десяти сигар ежедневно и заболел раком нёба

Несмотря на травлю, из страны не выпускали – ученому пришлось подписать унизительную благодарность гестапо "за ряд добрых услуг", а его ученица, принцесса Мари Бонапарт, выплатила Третьему Рейху 100 тысяч шиллингов выкупа. Фрейд эмигрирует в Лондон, но болезнь уже окончательно забрала все силы. "Отец психоанализа" долгие годы выкуривал десяток сигар в день, и в результате в конце жизни у него диагностировали рак неба.

Читайте также: Дэвид Селзник – продюсер украинского происхождения, который стал легендой Голливуда

Дело отца продолжила дочь – Анна, которая развила направление детского психоанализа.