Зигзагами и по встречной: в Одессе водитель-нарушитель отчаянно убегал от полиции – видео

В Одессе полиция устроила настоящую погоню за водителем, который нарушил правила дорожного движения и едва не сбил пешехода.

Соответствующее видео патрульная полиция Одесской области обнародовала на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 октября, на улице Водопроводной.

Полицейские заметили автомобиль Nissan, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и ехал по встречной полосе, еще и без включенных фар.

Требование патрульных остановиться водитель-нарушитель проигнорировал, и наоборот – прибавил скорость и начал убегать.

На видео с регистратора полицейских видно, как при попытке побега Nissan вызывающе едет по встречной полосе, прибегает к опасным маневрам, а на одной из улиц едва не сбил пешехода.

Правоохранители были вынуждены применить оружие – совершили 4 выстрела по колесам. Водитель Nissan не справился с управлением и врезался в забор.

Смотрите видео, как полиция в Одессе преследует водителя-нарушителя:

К слову, накануне чрезвычайная ситуация произошла в аэропорту Одессы. Там задымился самолет, который должен был осуществлять рейс до Дубая.