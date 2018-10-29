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      Зигзагами и по встречной: в Одессе водитель-нарушитель отчаянно убегал от полиции – видео

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      Полиция устроила погоню за водителем-нарушителем в Одессе
      Полиция устроила погоню за водителем-нарушителем в Одессе / Кадр из видео

      В Одессе полиция устроила настоящую погоню за водителем, который нарушил правила дорожного движения и едва не сбил пешехода.

      Соответствующее видео патрульная полиция Одесской области обнародовала на своей странице в Facebook.

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      Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 октября, на улице Водопроводной.

      Полицейские заметили автомобиль Nissan, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и ехал по встречной полосе, еще и без включенных фар.

      Требование патрульных остановиться водитель-нарушитель проигнорировал, и наоборот – прибавил скорость и начал убегать.

      На видео с регистратора полицейских видно, как при попытке побега Nissan вызывающе едет по встречной полосе, прибегает к опасным маневрам, а на одной из улиц едва не сбил пешехода.

      Правоохранители были вынуждены применить оружие – совершили 4 выстрела по колесам. Водитель Nissan не справился с управлением и врезался в забор.

      Смотрите видео, как полиция в Одессе преследует водителя-нарушителя:

      К слову, накануне чрезвычайная ситуация произошла в аэропорту Одессы. Там задымился самолет, который должен был осуществлять рейс до Дубая.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Полиция Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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