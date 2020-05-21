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Зима в Киеве была без снега, а на уборку потратили больше, чем в прошлом году

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КМДА закупила забагато солі заздалегідь
КМДА закупила забагато солі заздалегідь / Інтерфакс-Україна

В Киеве зимой 2019 – 2020 года потратили на уборку улиц от снега больше, чем в предыдущий сезон. Это несмотря на то, что снегопад этой зимой киевляне видели редко. В КГГА объясняют просто: солью запасались заранее.

Сколько потратили в Киеве на уборку улиц

Киев потратил в этом году на уборку снега 395 тысяч гривен. Об этом сообщил глава ОО "Правовое государство" Ростислав Кравец в фейсбуке.

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В предыдущем сезоне, богатом на осадки, денег потратили меньше – всего 328 тысяч гривен. В зимнем сезоне 2019 – 2020 годов, отметим, деньги использовали не все – только 80%.

зима і сніг
КГГА ответила о потраченных средствах / Фото из фейсбук-страницы Ростислава Кравца

Ответ мэра Виталия Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что подготовку к зиме город начал еще летом, информирует "Экономическая правда".

Хотя снега почти и не было, все другие виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она – многофункциональна. И немало этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц,
– объяснил Кличко.

Кличко отметил, что в Киеве, благодаря теплой зиме, сэкономили 44,5 тысячи тонн соли. В КГГА уверяют, что используют запасы следующего сезона.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Киев замело снегом Снег в Украине Деньги Виталий Кличко КГГА Новости Киева
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