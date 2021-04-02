Зима ще близько: на високогір'ї Карпат до 15 сантиметрів снігу
На межі Прикарпаття і Закарпаття у горах вночі 2 квітня випав сніг. Рятувальники тим часом попереджають про небезпеку сходження лавин.
Источник:24 канал
За ніч на горі Піп Іван випало до 15 сантиментрів мокрого снігу. Температура повітря протягом дня на високогір'ї буде морозною.
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Яка погода на високогір'ї Карпат
Зранку 2 квітня на горі Піп Іван було хмарно і туман. Про це повідомили на сторінці Чорногірського ошуково-рятувального посту у фейсбуці. Температура повітря мінус 1 градус, а північний вітер досягає поривів 11 метрів за секунду.
Сніголавинна небезпека
Тим часом рятувальники попереджають: 2 квітня, через відлигу на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозують значну сніголавинну небезпеку 3 рівня.
Укргідрометцентр інформує про збереження 2 квітня у Карпатах значної снiголавинної небезпеки – це частково несприятливі умови.
Небезпека у горах 2 квітня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Паводки
Окрім того, через зміну погоди очікують на пiвищення рівнів води.
на рiчках басейнів Днiстра, Прута та Сiрету: Львiвська, Iвано-Франкiвська та Чернівецька області. Очiкують на підняття води на 0,3 – 1,5 метрів над рiвнями на 8 годину 31 березня. Втім, це не буде нести негативних наслiдкiв.
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