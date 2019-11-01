Зима близко! – Гончарук заверил, что не потерпит саботаж запуска отопления

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям областных государственных администраций полностью обеспечить начало отопительного сезона. И пообещал, что правительство будет жестко наказывать за любые попытки саботажа.

Прежде всего речь идет о Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях, где есть проблемы с началом отопительного сезона (области имеют долги перед НАК "Нафтогаз Украины"). Об этом премьер Гончарук написал в фейсбуке.

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"Зима близко! Правительство со своей стороны сделало все, чтобы отопительный сезон начался вовремя и длился без проблем. На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21,8 миллиарда кубометров газа, работают одновременно все 11 хранилищ", – написал Гончарук в своем фейсбуке.

По его словам, отныне вся ответственность за тепло в домах украинцев зимой – на местной власти в каждом конкретном населенном пункте.

"Поручил сегодня на селекторном совещании председателям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона. Жду отчет по результатам выполненной работы. Лично буду держать на контроле этот вопрос!" – подчеркнул премьер.

Глава Кабмина особо отметил, что правительство будет "жестко реагировать на любой саботаж и задержки старта отопления в городах".

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