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      Зима близко! – Гончарук заверил, что не потерпит саботаж запуска отопления

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      Алексей Гончарук – глава Кабинета Министров Украины
      Алексей Гончарук – глава Кабинета Министров Украины / newsone.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям областных государственных администраций полностью обеспечить начало отопительного сезона. И пообещал, что правительство будет жестко наказывать за любые попытки саботажа.

      Прежде всего речь идет о Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях, где есть проблемы с началом отопительного сезона (области имеют долги перед НАК "Нафтогаз Украины"). Об этом премьер Гончарук написал в фейсбуке.

      Важно: В Украине отопительный период начался во всех областях: где все еще существуют проблемы

      "Зима близко! Правительство со своей стороны сделало все, чтобы отопительный сезон начался вовремя и длился без проблем. На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21,8 миллиарда кубометров газа, работают одновременно все 11 хранилищ", – написал Гончарук в своем фейсбуке.

      По его словам, отныне вся ответственность за тепло в домах украинцев зимой – на местной власти в каждом конкретном населенном пункте.

      "Поручил сегодня на селекторном совещании председателям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона. Жду отчет по результатам выполненной работы. Лично буду держать на контроле этот вопрос!" – подчеркнул премьер.

      Глава Кабмина особо отметил, что правительство будет "жестко реагировать на любой саботаж и задержки старта отопления в городах".

      Обратите внимание:

      На Львовщине очередной скандал из-за срыва отопительного сезона.

      Отопительный сезон в Днепре оказался под угрозой срыва.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Кропивницкого Новости Львова Новости Днепра Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Отопительный сезон
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