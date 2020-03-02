Зима в Киеве побила рекорд: она так и не пришла

За всю календарную зиму в Киеве метеорологическая зима в столицу так и не пришла. Такое случилось впервые за 140 лет наблюдения за погодой.

На протяжении всех трех зимних месяцев средняя температура была плюсовой, об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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В целом за декабрь-февраль средняя температура составляла +2 градуса. В обсерватории отмечают – это последствия глобального потепления, темпы которого ускоряются.

Устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 годов в Киеве так и не состоялось,

– говорится в сообщении.

В этом сезоне самый холодный день был 8 февраля, когда под утро температура опустилась до минус 8,4 градуса. Для сравнения – в прошлом году уже 22 ноября было минус 9,7 градуса.

"Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже минус десяти градусов", – отметили в учреждении.

Этой зимой выпало 70% от сезонной нормы осадков – 100 миллиметров, однако снежного покрова в столице так и не было.

Интересно. Ночь 15 февраля в столице была самой теплой за годы наблюдений за метеоусловиями. Столбик термометра не опустился ниже плюс 2,3 градуса.

Почему зима в Украине была аномально теплой

Нынешняя зима 2019–2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием арктическая осцилляция.

В частности, устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, держащий холод на месте. Поэтому сильные морозы не дошли в Европу и Украину.