Зима в теплых краях: Таиланд на 2 месяца отменяет для украинцев плату за визы

Правительство Таиланда на два месяца отменило для граждан Украины консульский сбор при получении визы.

Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде.

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Получить визу без уплаты консульского сбора можно будет с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

"Согласно принятому Правительством Таиланда решению, граждане Украины с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года смогут получить туристическую визу по прибытию сроком на 15 суток без взимания консульского сбора, который в настоящее время составляет 2000 тайских бат", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Таиланде вскоре могут утвердить новые "Правила поведения учащихся". Согласно им, школьникам не разрешено проводить собрания, а также проявлять публично свои чувства к другому человеку.