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      Зима в теплых краях: Таиланд на 2 месяца отменяет для украинцев плату за визы

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      Правительство Таиланда на два месяца отменило для граждан Украины консульский сбор при получении визы
      Правительство Таиланда на два месяца отменило для граждан Украины консульский сбор при получении визы / Фото из открытых источников

      Правительство Таиланда на два месяца отменило для граждан Украины консульский сбор при получении визы.

      Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде.

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      Получить визу без уплаты консульского сбора можно будет с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

      "Согласно принятому Правительством Таиланда решению, граждане Украины с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года смогут получить туристическую визу по прибытию сроком на 15 суток без взимания консульского сбора, который в настоящее время составляет 2000 тайских бат", – говорится в сообщении.

      Напомним, что в Таиланде вскоре могут утвердить новые "Правила поведения учащихся". Согласно им, школьникам не разрешено проводить собрания, а также проявлять публично свои чувства к другому человеку.

      Теги: Новости Украины Безвизовый режим Таиланд
      Источник: 24 Канал
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