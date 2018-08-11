Зимбабве хочет провести этап Формулы-1
Министр туризма Зимбабве Приска Мапфумира замахнулся на проведение этапа Формулы-1.
Гран-при Формулы-1 рассматривается в качестве одного из вариантов по развитию туристического потенциала штата Виктория-Фолс в целом и одноименного города в частности.
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"В настоящее время мы рассматриваем различные варианты для привлечения туристов. В первую очередь речь идет о тематическом парке, поскольку главной достопримечательностью штата является водопад Виктория. Но есть и другие предложения, по спортивной тематике. В частности, заинтересованные лица говорят о необходимости проведения Гран При Формулы-1 в Виктория-Фолс", – заявил министр LusakaTimes.
Напомним, последний этап Формулы-1 в Африке прошел в 1993 году – его принимала трасса "Кьялами" в Йоханнесбурге в ЮАР.
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