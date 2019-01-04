Зимняя депрессия зависит от цвета глаз, – ученые

Британские ученые из Университета Южного Уэльса обнаружили, что подверженность депрессии в зимний период года зависит от цвета глаз.

Результаты исследования, в котором приняли участие 174 студента и аспиранты из Южного Уэльса и Кипра, опубликовали в журнале Health.

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Одна теория гласит: сезонную депрессию вызывает дисбаланс гормонов серотонина и мелатонина в организме.

Депрессия – симптомы: • угнетенность;

• потеря интереса;

• невозможность испытывать радость;

• уменьшение жизненной энергии, пассивность;

• тревога;

• сонливость или бессонница;

• низкая концентрация;

• потеря аппетита;

• низкая самооценка;

• чувство вины или отчаяния;

• мысли о самоубийстве.

Серотонин заставляет людей чувствовать себя энергичными, в то время как мелатонин наоборот вызывает сонливость.

Если мелатонина слишком много, то человек становится апатичным. Этот гормон вырабатывается преимущественно в темное время суток.

Поэтому, когда дни становятся короче, то человеку хочется больше спать. Опрос ученых свидетельствует: к сонливости больше склонны кареглазые и зеленоглазые люди, а не сероглазые или голубоглазые.

Сероглазые или голубоглазые меньше подвержены сонливости зимой

Причина этому – пигмент. Серые или голубые глаза имеют меньшее количество этого пигмента, они более чувствительны к свету. То есть, такие люди осенью и зимой выделяют меньше мелатонина – гормона сна. А вот темноглазым людям нужно получить больше света, чтобы он попал на сетчатку.

Исследователи считают, что светлоглазые люди больше склонны к развитию депрессии, чем темноглазые, несмотря на устойчивость к сезонным аффективным расстройствам.

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