Зимняя депрессия зависит от цвета глаз, – ученые
Британские ученые из Университета Южного Уэльса обнаружили, что подверженность депрессии в зимний период года зависит от цвета глаз.
Результаты исследования, в котором приняли участие 174 студента и аспиранты из Южного Уэльса и Кипра, опубликовали в журнале Health.
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Одна теория гласит: сезонную депрессию вызывает дисбаланс гормонов серотонина и мелатонина в организме.
• потеря интереса;
• невозможность испытывать радость;
• уменьшение жизненной энергии, пассивность;
• тревога;
• сонливость или бессонница;
• низкая концентрация;
• потеря аппетита;
• низкая самооценка;
• чувство вины или отчаяния;
• мысли о самоубийстве.
Серотонин заставляет людей чувствовать себя энергичными, в то время как мелатонин наоборот вызывает сонливость.
Если мелатонина слишком много, то человек становится апатичным. Этот гормон вырабатывается преимущественно в темное время суток.
Поэтому, когда дни становятся короче, то человеку хочется больше спать. Опрос ученых свидетельствует: к сонливости больше склонны кареглазые и зеленоглазые люди, а не сероглазые или голубоглазые.
Сероглазые или голубоглазые меньше подвержены сонливости зимой
Причина этому – пигмент. Серые или голубые глаза имеют меньшее количество этого пигмента, они более чувствительны к свету. То есть, такие люди осенью и зимой выделяют меньше мелатонина – гормона сна. А вот темноглазым людям нужно получить больше света, чтобы он попал на сетчатку.
Исследователи считают, что светлоглазые люди больше склонны к развитию депрессии, чем темноглазые, несмотря на устойчивость к сезонным аффективным расстройствам.
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