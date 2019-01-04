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      Зимняя депрессия зависит от цвета глаз, – ученые

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      Зимняя депрессия зависит от цвета глаз, – ученые
      Зимняя депрессия зависит от цвета глаз, – ученые / es.emedemujer.com

      Британские ученые из Университета Южного Уэльса обнаружили, что подверженность депрессии в зимний период года зависит от цвета глаз.

      Результаты исследования, в котором приняли участие 174 студента и аспиранты из Южного Уэльса и Кипра, опубликовали в журнале Health.

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      Одна теория гласит: сезонную депрессию вызывает дисбаланс гормонов серотонина и мелатонина в организме.

       
      Депрессия – симптомы:
      • угнетенность;
      потеря интереса;
      • невозможность испытывать радость;
      • уменьшение жизненной энергии, пассивность;
      • тревога;
      • сонливость или бессонница;
      • низкая концентрация;
      • потеря аппетита;
      • низкая самооценка;
      • чувство вины или отчаяния;
      • мысли о самоубийстве.

      Серотонин заставляет людей чувствовать себя энергичными, в то время как мелатонин наоборот вызывает сонливость.

      Если мелатонина слишком много, то человек становится апатичным. Этот гормон вырабатывается преимущественно в темное время суток.

      Поэтому, когда дни становятся короче, то человеку хочется больше спать. Опрос ученых свидетельствует: к сонливости больше склонны кареглазые и зеленоглазые люди, а не сероглазые или голубоглазые.

      Сіроокі або блакитноокі менше схильні до сонливості взимку

      Сероглазые или голубоглазые меньше подвержены сонливости зимой

      Причина этому – пигмент. Серые или голубые глаза имеют меньшее количество этого пигмента, они более чувствительны к свету. То есть, такие люди осенью и зимой выделяют меньше мелатонина – гормона сна. А вот темноглазым людям нужно получить больше света, чтобы он попал на сетчатку.

      Исследователи считают, что светлоглазые люди больше склонны к развитию депрессии, чем темноглазые, несмотря на устойчивость к сезонным аффективным расстройствам.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология исследования Депрессия
      Источник: 24 Канал
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