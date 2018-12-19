Зинченко и Фабрегас могут стать одноклубниками
Турецкий "Фенербахче" заинтересован в подписании украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
Стамбульский клуб составил шорт-лист приоритетных зимних приобретений, куда вошел украинец, сообщает Fanatik.
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Кроме Зинченко, "Фенербахче" хочет усилиться Бураком Йылмазом, Арбером Зенели, Сеском Фабрегасом и Томасом Вермаленом.
Сейчас "Фенербахче" находится на предпоследнем месте в чемпионате Турции.
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Источник: 24 Канал
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