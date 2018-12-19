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      Зинченко и Фабрегас могут стать одноклубниками

      108 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко / twitter.com

      Турецкий "Фенербахче" заинтересован в подписании украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

      Стамбульский клуб составил шорт-лист приоритетных зимних приобретений, куда вошел украинец, сообщает Fanatik.

      Читайте также: Зинченко мощным ударом вывел "Манчестер Сити" в четвертьфинал: видео

      Кроме Зинченко, "Фенербахче" хочет усилиться Бураком Йылмазом, Арбером Зенели, Сеском Фабрегасом и Томасом Вермаленом.

      Сейчас "Фенербахче" находится на предпоследнем месте в чемпионате Турции.

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      Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити
      Источник: 24 Канал
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