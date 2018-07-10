Зинченко интересуется еще один клуб английской Премьер-лиги
Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сферу интересов клуба АПЛ "Ньюкасла".
Об этом сообщает английский журналист Тим Нэш в своем Twitter. По его словам, "Ньюкасл" активно ведет переговоры с украинским футболистом.
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"Зинченко все еще определяется со своим будущим, а "Ньюкасл" начал охотиться на игрока сборной Украины. Он хочет поговорить с руководителем "Сити" Хосепом Гвардиолой после тренировки перед принятием решения", – написал репортер.
Напомним, Александр начал подготовку к новому сезону с "Манчестер Сити". Вместе с партнерами по команде украинец провел первое тренировочное занятие после выхода из отпуска.
Добавим, что еще одним вариантом продолжения карьеры у Зинченко является переход в "Вулверхэмптон". "Волки" готовы заплатить за украинца 16 млн фунтов с бонусами.
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