Зинченко интересуется еще один клуб английской Премьер-лиги

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сферу интересов клуба АПЛ "Ньюкасла".

Об этом сообщает английский журналист Тим Нэш в своем Twitter. По его словам, "Ньюкасл" активно ведет переговоры с украинским футболистом.

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"Зинченко все еще определяется со своим будущим, а "Ньюкасл" начал охотиться на игрока сборной Украины. Он хочет поговорить с руководителем "Сити" Хосепом Гвардиолой после тренировки перед принятием решения", – написал репортер.

Zinchenko, 21, is still to decide his future, with Newcastle also in the hunt for the Ukraine international. He wanted to talk to City boss Pep Guardiola after training today before making a decision. — Tim Nash (@TimNash_1) 9 липня 2018 р.

Напомним, Александр начал подготовку к новому сезону с "Манчестер Сити". Вместе с партнерами по команде украинец провел первое тренировочное занятие после выхода из отпуска.



Добавим, что еще одним вариантом продолжения карьеры у Зинченко является переход в "Вулверхэмптон". "Волки" готовы заплатить за украинца 16 млн фунтов с бонусами.