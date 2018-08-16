Зинченко может продолжить карьеру в Испании

Украинский футболист английского "Манчестер сити" Александр Зинченко может перейти в один из испанских клубов. Сразу две команды заинтересованы в его услугах и готовы его арендовать.

По данным Football Espana, 21-летний украинец может стать игроком "Бетиса". Сообщается, что агент футболиста уже побывал в Севилье, где провел переговоры с представителями клуба.

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Еще один клуб из Испании, куда может перейти Зинченко – "Жирона". При этом стоит добавить, что у "Манчестер сити" и "Жироны" одни и те же владельцы, и часто игроки, которые подписывали контракты с английским клубом, продолжали карьеру в испанском чемпионате.

Стоит добавить, что Зинченко мог перейти в английский "Вулверхэмптон". Клубы согласовали между собой трансфер игрока за 16 миллионов фунтов, но украинец отказался переходить из "Манчестер сити".

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