Зинченко может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико"
Александром Зинченко заинтересовался обладатель Суперкубка Европы. Мадридский "Атлетико" рассчитывает игроком сборной Украины закрыть позицию левого защитника.
Об этом сообщило El Gol Digital.
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Бразильский защитник матрасников Фелипе Луис близок к переходу в ПСЖ. А затем Диего Симеоне обратил внимание на Зинченко, которого в прошлом сезоне наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола переквалифицировал в левого защитника из-за травмы Бенжамена Менди.
"Атлетико" попытается приобрести Зинченко, если Фелипе Луис перейдет в ПСЖ
Добавим, что серьезный интерес к украинцу проявлял еще один клуб Ла Лиги – "Бетис". Вердибланкос даже готовы были выложить за Александра Зинченко 16 миллионов фунтов.
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