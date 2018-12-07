Зинченко может восстановиться к матчу с "Челси"

21-летний футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко может принять участие в поединке 15-го тура АПЛ против "Челси".

Сообщается, что Александр уже тренируется в специальной защитной маске в общей группе. Английские СМИ верят, что украинец снова сыграет в основе "Манчестер Сити".

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24 Канал писал, что Александр Зинченко получил травму носа в матче против "Борнмута" в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (3:1).

В одном из эпизодов украинца травмировал партнер по команде. Фернандиньо в верховой борьбе заехал локтем по носу Зинченко. В результате нос Александра оказался разбит, а Хосеп Гвардиола выпустил вместо украинца Фабиана Делфа.

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