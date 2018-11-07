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      Зинченко назвал собственный топ-5 лучших футболистов мира

      91 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко

      Украинский полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко определил пятерку сильнейших футболистов мира.

      На первое место Александр поставил лидера мадридского "Реала" и сборной Хорватии Луку Модрича, сообщает Goal.com.

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      На второй позиции оказался звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси, а на третьем месте – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Четвертую и пятую строчку Зинченко отдал, соответственно, нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе и игроку "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху.

      Напомним, что сейчас Александр Зинченко вместе с клубом готовится к матчу 4-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера". Поединок состоится в среду, 7 октября. Начало встречи в 22:00.

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      Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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