Зинченко назвал собственный топ-5 лучших футболистов мира
Украинский полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко определил пятерку сильнейших футболистов мира.
На первое место Александр поставил лидера мадридского "Реала" и сборной Хорватии Луку Модрича, сообщает Goal.com.
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На второй позиции оказался звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси, а на третьем месте – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Четвертую и пятую строчку Зинченко отдал, соответственно, нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе и игроку "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху.
Напомним, что сейчас Александр Зинченко вместе с клубом готовится к матчу 4-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера". Поединок состоится в среду, 7 октября. Начало встречи в 22:00.
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