Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч против "Саутгемптона"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку команды на игру 11 тура АПЛ против "Саутгемптона".

"Горожане" выйдут боевым составом, несмотря на то что на неделе им предстоит игра в Лиге Чемпионов с "Шахтером". В случае победы, "Мансити" выйдет на единоличное первое место в чемпионате Англии.

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Напомним, что матч "Манчестер Сити" – "Саутгемптон" состоится 4 ноября. Начало – в 17:00.

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