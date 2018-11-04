Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч против "Саутгемптона"
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку команды на игру 11 тура АПЛ против "Саутгемптона".
"Горожане" выйдут боевым составом, несмотря на то что на неделе им предстоит игра в Лиге Чемпионов с "Шахтером". В случае победы, "Мансити" выйдет на единоличное первое место в чемпионате Англии.
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Напомним, что матч "Манчестер Сити" – "Саутгемптон" состоится 4 ноября. Начало – в 17:00.
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Источник: 24 Канал
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