Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч за Суперкубок Англии

Стали известны составы "Челси" и "Манчестер Сити" на матч за Суперкубок Англии 2018 года.

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не включил Александра Зинченко даже в запас на матч против "Челси". Не исключено, что это связано с возможной продажей Зинченко в другой клуб.

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Стартовые составы Челси и Манчестер Сити на матч за Суперкубок Англии-2018

"Челси": Кабальеро – Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо – Фабрегас, Жоржинью, Баркли – Педро, Мората, Хадсон-Одой

Запасные: Булка, Кристенсен, Дзаппакоста, Дрикнвотер, Мозес, Виллиан, Абрахам

"Манчестер Сити": Браво – Волкер, Стоунз, Лапорт, Менди – Бернарду Силва, Фернандиньо, Фоден – Марез, Агуэро, Сане

Запасные: Эдерсон, Компани, Гюндоган, Отаменди, Жезус, Диас, Гомес

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