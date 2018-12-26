Зинченко обыграл звездного футболиста "Манчестер Сити" в тенисбол: видео
22-летний украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал, как играет с 27-летним одноклубником Риядом Марезом в тенисбол.
"Я против солнечного света и Мареза", – написал Зинченко в Instagram.
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Напомним, что Александр Зинченко приютил в Манчестере российского футболиста Артема Ярмолицкого.
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Источник: 24 Канал
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