Зинченко обыграл звездного футболиста "Манчестер Сити" в тенисбол: видео

22-летний украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал, как играет с 27-летним одноклубником Риядом Марезом в тенисбол.

"Я против солнечного света и Мареза", – написал Зинченко в Instagram.

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Напомним, что Александр Зинченко приютил в Манчестере российского футболиста Артема Ярмолицкого.

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