Зинченко отправился вместе с "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов против "Лиона"
Украинский футболист Александр Зинченко получил шанс сыграть против французского "Лиона" в Лиге чемпионов. Украинец отправился вместе с "Манчестер Сити" на матч во Франции.
Наставник "Мансити" Пеп Гвардиола взял на этот матч 19 игроков. Зинченко в этом перечне числится среди защитников.
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Следовательно украинец в этом матче может выйти на левом фланге защиты. Именно на этой позиции Зинченко сыграл в матче против "Шахтера", в котором "горняки" были разгромлены 6:0. Футболист в этом матче отдал один из результативных пасов.
Напомним, матч "Лион" – "Манчестер Сити" состоится во вторник, 27 ноября. Начало матча в 22:00. В первом матче французская команда сенсационно обыграла "Мансити".