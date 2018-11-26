Зинченко отправился вместе с "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов против "Лиона"

Украинский футболист Александр Зинченко получил шанс сыграть против французского "Лиона" в Лиге чемпионов. Украинец отправился вместе с "Манчестер Сити" на матч во Франции.

Наставник "Мансити" Пеп Гвардиола взял на этот матч 19 игроков. Зинченко в этом перечне числится среди защитников.

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Here's the 19-player travelling squad on their way to this afternoon.



#mancity pic.twitter.com/6r21DLv81n — Manchester City (@ManCity) 26 листопада 2018 р.

Следовательно украинец в этом матче может выйти на левом фланге защиты. Именно на этой позиции Зинченко сыграл в матче против "Шахтера", в котором "горняки" были разгромлены 6:0. Футболист в этом матче отдал один из результативных пасов.

Напомним, матч "Лион" – "Манчестер Сити" состоится во вторник, 27 ноября. Начало матча в 22:00. В первом матче французская команда сенсационно обыграла "Мансити".