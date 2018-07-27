Зинченко перейдет в "Вулверхэмптон" за 16 миллионов евро, – СМИ

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко переберется в "Вулверхэмптон" за 16 миллионов евро.

"Горожане" приняли предложение и готовы отпустить украинца даже несмотря на его желание остаться в клубе, сообщает Mirror.

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"Для меня "Манчестер Сити" – лучший клуб мира. Все мечтают здесь играть и я – не исключение. Я стараюсь учиться каждый день и намерен бороться за место в составе, но готов ко всему, потому что должен быть профессионалом. Неизвестно, что будет дальше, но я мечтаю остаться", – цитирует Зинченко издание.

Сейчас Александр Зинченко участвует в поединках своей английской команды в рамках International Champions Cup-2018. 26 июля он вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче против "Ливерпуля" и провел на поле 66 минут. 29 июля в рамках International Champions Cup-2018 "Манчестер Сити" сыграет против немецкой "Баварии".