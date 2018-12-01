Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать победу в матче АПЛ: ему разбили нос
21-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко помог своей команде обыграть "Борнмут" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.
Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе Александру Зинченко на поединок против "Борнмута". Уже привычно для себя испанский наставник поставил украинца на позицию левого фулбека.
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"Горожане" открыли счет в поединке на 16-й минуте. Украинец Александр Зинченко длинной передачей нашел Лероя Сане, Асмир Бегович выбил мяч из-под ног немца, а первым на добивании оказался Бернарду Силва.
На старте второго тайма игрок "Борнмута" разбил ему нос и, возможно, именно поэтому Пеп провел вынужденную замену. На поле появился Фабиан Делфи, а через 3 минуты хозяева вышли вперед в матче.
Зинченко разбили нос в матче чемпионата Англии
В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 6 матчей во всех турнирах.
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