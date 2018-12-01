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      Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать победу в матче АПЛ: ему разбили нос

      87 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко

      21-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко помог своей команде обыграть "Борнмут" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.

      Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе Александру Зинченко на поединок против "Борнмута". Уже привычно для себя испанский наставник поставил украинца на позицию левого фулбека.

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      "Горожане" открыли счет в поединке на 16-й минуте. Украинец Александр Зинченко длинной передачей нашел Лероя Сане, Асмир Бегович выбил мяч из-под ног немца, а первым на добивании оказался Бернарду Силва.

      На старте второго тайма игрок "Борнмута" разбил ему нос и, возможно, именно поэтому Пеп провел вынужденную замену. На поле появился Фабиан Делфи, а через 3 минуты хозяева вышли вперед в матче.


      Зинченко разбили нос в матче чемпионата Англии

      В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 6 матчей во всех турнирах.

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      Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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