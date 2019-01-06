Зинченко помог "Мансити" одержать разгромную победу в Кубке Англии: видео голов
Украинец Александр Зинченко вышел в основном составе "Манчестер Сити" на матч против "Ротерхэма" в Кубке Англии. Его команда разгромила соперников 7:0.
Манчестер Сити-Ротерхэм 7 – 0
Голы: Стерлинг, 12, Фоден, 43, Аяї, 45+1 (автогол), Жезус, 52, Марез, 73, Отаменди, 78, Сане, 85
Зинченко вышел на уже привычной позиции левого защитника и провел весь матч. Несмотря на семь забитых голов, украинец результативными действиями не отметился.
Читайте также: Фонсека подтвердил покупку молодого бразильца в "Шахтере"
Поэтому "Мансити" пробился в 1/16 Кубка Англии.
Видеообзор матча "Мансити" – "Ротерхэм"
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций7 мая 2012 , 13:18
Ришар Гаске и Симона Халепье завоевали по титулу на Кубке Кремля21 октября 2013 , 09:53 1
Официально: "Кривбасс" получит второе дыхание12 сентября 2013 , 12:22
Гецко: Сейчас "Динамо" и "Черноморец" - равные по уровню команды7 мая 2014 , 12:20