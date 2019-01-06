Зинченко помог "Мансити" одержать разгромную победу в Кубке Англии: видео голов

Украинец Александр Зинченко вышел в основном составе "Манчестер Сити" на матч против "Ротерхэма" в Кубке Англии. Его команда разгромила соперников 7:0.

Манчестер Сити-Ротерхэм 7 – 0

Голы: Стерлинг, 12, Фоден, 43, Аяї, 45+1 (автогол), Жезус, 52, Марез, 73, Отаменди, 78, Сане, 85 Зинченко вышел на уже привычной позиции левого защитника и провел весь матч. Несмотря на семь забитых голов, украинец результативными действиями не отметился. Читайте также: Фонсека подтвердил покупку молодого бразильца в "Шахтере" Поэтому "Мансити" пробился в 1/16 Кубка Англии. Видеообзор матча "Мансити" – "Ротерхэм"