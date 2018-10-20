Зинченко попал в заявку "МанСити" на матч чемпионата Англии
Украинский полузащитник Александр Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на матч чемпионата Англии против "Бернли". Однако начнет игру в запасе.
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Стоит отметить, что на левом фланге защиты, где, как правило, используют Зинченко, в старте выйдет другой защитник – Мэнди.
Матч "Манчестер Сити" против "Бернли" состоится в субботу, 20 октября. Начало матча в 17:00.
Источник: 24 Канал
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