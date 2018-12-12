Зинченко третий раз подряд выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов

Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко восстановился от травмы и сыграет в Лиге чемпионов против "Хоффенхайма".

Александр Зинченко попал в стартовый состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Хоффенхайма".

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24 Канал писал, что Александр Зинченко получил травму носа в матче против "Борнмута" в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (3:1). В одном из эпизодов украинца травмировал партнер по команде. Фернандиньо в верховой борьбе заехал локтем по носу Зинченко. В результате нос Александра оказался разбит, а Хосеп Гвардиола выпустил вместо украинца Фабиана Делфа.

Напомним, что матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Хоффенхайм" состоится в среду, 12 декабря. Начало встречи – в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

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