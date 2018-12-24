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      Зинченко в Манчестере приютил российского футболиста: фото

      62 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко

      22-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко встретил в Манчестере российского футболиста Артема Ярмолицкого.

      "Мой близкий друг в Манчестере", – написал Зинченко в своем Instagram.

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      My G in Manchester @y.artem25

      Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

       

      Отметим, что Ярмолицкий выступает за новомосковский "Химик", который играет в группе "Центр" ПФЛ, третьего по силе российского дивизиона. Ранее Ярмолицкий выступал за тульский "Арсенал", армянскую "Мику" и "Томь".

      Напомним, что Александр Зинченко с 2015-го по 2016 годы защищал цвета российской "Уфы".

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      Теги: Футбол Спорт Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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