Зинченко в Манчестере приютил российского футболиста: фото
22-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко встретил в Манчестере российского футболиста Артема Ярмолицкого.
"Мой близкий друг в Манчестере", – написал Зинченко в своем Instagram.
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Отметим, что Ярмолицкий выступает за новомосковский "Химик", который играет в группе "Центр" ПФЛ, третьего по силе российского дивизиона. Ранее Ярмолицкий выступал за тульский "Арсенал", армянскую "Мику" и "Томь".
Напомним, что Александр Зинченко с 2015-го по 2016 годы защищал цвета российской "Уфы".
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Источник: 24 Канал
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