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      Зинченко в смешном образе появился на тренировке "Манчестер Сити": фото

      67 Читати новину українською
      Александр Зинченко вынужден тренироваться в защитной маске
      Александр Зинченко вынужден тренироваться в защитной маске

      21-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко получил травму носа в матче против "Борнмута" в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (3:1).

      В одном из эпизодов украинца травмировал партнер по команде. Фернандиньо в верховой борьбе заехал локтем по носу Зинченко. В результате нос Александра оказался разбит, а Хосеп Гвардиола выпустил вместо украинца Фабиана Делфа.

      Читайте также: Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать победу в матче АПЛ: ему разбили нос

      Таким образом, украинец вынужден тренироваться в специальной защитной маске, чтобы уберечься от более тяжких последствий.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Новый образ Сани

      Публикация от Tribuna.com Украина (@tribuna_ua)

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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