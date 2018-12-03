Зинченко в смешном образе появился на тренировке "Манчестер Сити": фото
21-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко получил травму носа в матче против "Борнмута" в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (3:1).
В одном из эпизодов украинца травмировал партнер по команде. Фернандиньо в верховой борьбе заехал локтем по носу Зинченко. В результате нос Александра оказался разбит, а Хосеп Гвардиола выпустил вместо украинца Фабиана Делфа.
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Таким образом, украинец вынужден тренироваться в специальной защитной маске, чтобы уберечься от более тяжких последствий.
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Источник: 24 Канал
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