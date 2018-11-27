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      Зинченко второй раз подряд сыграет в Лиге чемпионов

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      Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити"
      Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" / FootballHD

      Стали известны стартовые составы на поединок 5-го тура Лиги чемпионов между французским "Лионом" и английским "Манчестер Сити".

      Читайте также: "Хоффенхайм" – "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

      Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола во второй раз подряд в еврокубках выпустит в стартовом составе украинца Александра Зинченко.

       

       

      Как известно, Александр перед этим выходил в матче против донецкого "Шахтера".

      Напомним, что матч "Лион" – "Манчестер Сити" начнется в 22.00.

      Теги: Лига чемпионов Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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