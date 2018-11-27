Зинченко второй раз подряд сыграет в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы на поединок 5-го тура Лиги чемпионов между французским "Лионом" и английским "Манчестер Сити".

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Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола во второй раз подряд в еврокубках выпустит в стартовом составе украинца Александра Зинченко.

Как известно, Александр перед этим выходил в матче против донецкого "Шахтера".

Напомним, что матч "Лион" – "Манчестер Сити" начнется в 22.00.