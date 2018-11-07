21:47
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, сегодня
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Зинченко выйдет в старте "МанСити" на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов

      11 Читати новину українською
      Александр Зинченко сыграет против "Шахтера"
      Александр Зинченко сыграет против "Шахтера"

      Украинский футболист Александр Зинченко начнет матч в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче против донецкого "Шахтера".

      Зинченко выйдет на должности левого защитника, где его и используют в клубе.

      Читайте также: Манчестер Сити – Шахтер: онлайн матча Лиги чемпионов

      Матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" начнется в 22:00. Это будет матч четвертого группового этапа Лиги чемпионов.

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Кристиан Ванде Вельде - победитель домашней многодневки
       27 августа 2012 , 10:52
      Баскетболисты "Азовмаша" и "Донецка" выясняли отношения 50 минут
       19 января 2013 , 11:47
      Матч дня. "Олимпик" - "Металлург" З: встреча старых друзей
       28 сентября 2014 , 09:49
      Уверенный шаг в Лигу Европы. "Заря" - "Металлург" Д - 4:2
       2 мая 2015 , 19:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук