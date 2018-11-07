Зинченко выйдет в старте "МанСити" на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов
Украинский футболист Александр Зинченко начнет матч в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче против донецкого "Шахтера".
Зинченко выйдет на должности левого защитника, где его и используют в клубе.
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Матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" начнется в 22:00. Это будет матч четвертого группового этапа Лиги чемпионов.
Источник: 24 Канал
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