Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч с "Бертоном"
"Манчестер Сити" сыграет с "Бертоном" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги.
Украинец Александр Зинченко был включен главным тренером "Манчестер Сити" в заветную обойму из 11 исполнителей и сыграет с первых минут.
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Состав "Манчестер Сити" на матч Кубка Лиги с "Бертоном"
Манчестер Сити: Муричи – Данило, Сандлер, Гарсия, Зинченко – Делфи, Фоден, где Брюйне – Марез, Агуэро, Поведа.
Напомним, в первом матче "горожане" на своем поле разгромили "Бертон" со счетом 9:0. Сегодня в 21:45 стартует поединок.
Источник: 24 Канал
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