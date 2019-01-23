Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч с "Бертоном"

"Манчестер Сити" сыграет с "Бертоном" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги.

Украинец Александр Зинченко был включен главным тренером "Манчестер Сити" в заветную обойму из 11 исполнителей и сыграет с первых минут.

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Состав "Манчестер Сити" на матч Кубка Лиги с "Бертоном"

Манчестер Сити: Муричи – Данило, Сандлер, Гарсия, Зинченко – Делфи, Фоден, где Брюйне – Марез, Агуэро, Поведа.

Here’s how we line up at the Pirelli Stadium



CITY XI | Muric, Zinchenko, Sandler, Garcia, Danilo, Delph, Foden, De Bruyne, Poveda, Mahrez, Aguero (C)



SUBS | Grimshaw, Stones, Mendy, Jesus, F Nmecha, Bolton, Richards



Presented by @HaysWorldwide #bafcvcity #mancity pic.twitter.com/1iG8qpO8he — Manchester City (@ManCity) 23 января 2019 г.

Напомним, в первом матче "горожане" на своем поле разгромили "Бертон" со счетом 9:0. Сегодня в 21:45 стартует поединок.

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