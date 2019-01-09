Зинченко вышел в старте "МанСити" на кубковый матч

Украинский футболист Александр Зинченко попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на полуфинальный матч Кубка футбольной лиги Англии.

Зинченко сыграет на уже традиционной позиции левого защитника.

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Противостоять "Манчестер Сити" будет клуб "Бертон", который представляет Первую лигу (третий по силе дивизион в Англии).

В случае победы, "МанСити" сыграет в финале с "Тоттенхэмом", который накануне обыграл в полуфинале "Челси".

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