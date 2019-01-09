Зинченко вышел в старте "МанСити" на кубковый матч
Украинский футболист Александр Зинченко попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на полуфинальный матч Кубка футбольной лиги Англии.
Зинченко сыграет на уже традиционной позиции левого защитника.
Читайте также: Зинченко признался, за какой клуб всегда мечтал сыграть
Противостоять "Манчестер Сити" будет клуб "Бертон", который представляет Первую лигу (третий по силе дивизион в Англии).
В случае победы, "МанСити" сыграет в финале с "Тоттенхэмом", который накануне обыграл в полуфинале "Челси".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto325 сентября 2013 , 11:18 1
Украинские боксеры на чемпионате мира завоевали "бронзу"11 октября 2015 , 23:14
Турин ждет "Ювентус". Анонс 1/4 финала Лиги Европы3 апреля 2014 , 19:03
"Днепр" может получить штраф в 100 тыс грн за снежку в голову игрока "Металлурга"3 декабря 2014 , 14:58