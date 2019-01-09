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      Зинченко забил удивительный гол за "Манчестер Сити": видео

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      Зинченко забил гол за Манчестер Сити - видео
      Зинченко забил гол за Манчестер Сити - видео / Getty Images

      Украинский футболист Александр Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити".

      Украинец отличился за "горожан" в рамках Кубка Английской футбольной лиги против "Бертон Альбион".

      Читайте также: Зинченко вышел в старте "МанСити" на кубковый матч

      В настоящее время "Бертон Альбион" выступает в Футбольной лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

      Александр забил прекрасным ударом издали.

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      Теги: Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити Спорт
      Источник: 24 Канал
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