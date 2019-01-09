Зинченко забил удивительный гол за "Манчестер Сити": видео

Украинский футболист Александр Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити".

Украинец отличился за "горожан" в рамках Кубка Английской футбольной лиги против "Бертон Альбион".

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В настоящее время "Бертон Альбион" выступает в Футбольной лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Александр забил прекрасным ударом издали.

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