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Эмилия Кларк резко ответила журналисту относительно женских ролей в фильмах

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Эмилия Кларк на Каннском фестивале-2018
Эмилия Кларк на Каннском фестивале-2018 / www.gettyimages.in

Голливудская киноактриса Эмилия Кларк, которая стала одной из героинь фильма "Хан Соло. Звездные Войны. Истории", остро отреагировала на вопрос одного из журналистов, который заметил, что женские персонажи сегодня получаются очень "сильными".

Об этом она рассказала изданию Variety во время Каннского фестиваля.

Именно в Каннах 15 мая состоялся допремьерный показ фильма "Хан Соло. Звездные Войны. Истории", где Эмилия Кларк впервые дебютировала на красной дорожке. По ее мнению, женских персонажей не стоит называть сильными, поскольку это сексизм.

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Если она не сильная, то какая? Вы имеете в виду, что есть еще какой-то вариант? Вы думаете, что главный женский персонаж в фильме может быть слабым? Об этом не может быть и речи, так что перестаньте говорить о сильных женщин, пожалуйста,
– подчеркнула Кларк в ответ на вопрос журналиста.


Эмилия Кларк в роли Ки’Ри в фильме "Хан Соло. Звездные Войны. История"

Она добавила, что мужские роли не называют "сильными", даже если речь не идет о физических качествах. Именно поэтому она хочет, чтобы такую формулировку прекратили использовать.

"Уберите прилагательное "сильная", выбросьте его к черту. Я просто играю женщин. Вот и все", – подытожила Эмилия.

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Напомним, что премьера долгожданной ленты "Хан Соло. Звездные Войны. История" в Украине состоится 24 мая. События в фильме разворачиваются вокруг молодого Хана Соло, контрабандиста-одиночки, который в оригинальном фильме "Звездные войны" встретился с Оби-Ваном Кеноби и Люком Скайуокером.

Смотрите трейлер "Хан Соло. Звездные Войны. История" (Solo: A Star Wars Story):

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные войны
Источник: 24 Канал
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