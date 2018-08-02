Звездные родители с детьми снялись для модного глянца: трогательные фото

Для сентябрьского выпуска издания Harper's Bazaar fashion-директор Карин Ройтфельд подготовила настоящий сюрприз. Женщина решила посвятить номер вечным ценностям – семье. Героями редактор выбрала известных звезд с их ближайшими родственниками.

Об этом сообщается на сайте издания.

Для выпуска нового номера Harper's BAZAAR ICONS Карин пригласила на модную фотосъемку таких звезд как Канье Уэст, Кристина Агилера, Лайонел и Николь Ричи, Стивен и Лив Тайлер, Билли Айдол, Теодора и Александрв Ричардс, Пэрис Джексон, Брюс Спрингстин и других. Автором трогательной съемки стал культовый фотограф Марио Сорренти.

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Рэпер Канье Уэст с детьми Сейнт и Норт



Певица Кристина Агилера с детьми Саммер и Максом



Артист Лайонел Ричи с дочкой Николь



Музыкант Брюс Спрингстин с дочерью Джессикой



Модели Сестры Теодора и Александра Ричардс



Певица Эрика Баду с детьми Пумой, Марсом и Севеном

В честь выпуска сентябрьского глянца издание Harper's Bazaar устроит одноименную вечеринку в Нью-Йорке, которая состоится 7 июля в легендарном отеле Plaza при поддержке Infor, Stella Artois, Fujifilm, Estée Lauder, Saks Fifth Avenue и Genesis.