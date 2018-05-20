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Злая королева и беззубый мальчик: подборка забавных мемов с королевской свадьбы

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Самые забавные мемы с королевской свадьбы
Самые забавные мемы с королевской свадьбы / www.cosmopolitan.com

Грандиозная свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая, однако даже сегодня в сети не перестают обсуждать самые курьезные случаи из свадебной церемонии.

Среди интересного что стоит отмечать, это недовольный вид королевы Елизаветы II – бабушки принца Гарри, которая на протяжении всей службы сидела угрюмой и ни разу не улыбнулась. Похоже, она не слишком одобряет выбор своего внука и новые детали церемонии, которые ввела Меган Маркл в свою свадьбу, тоже не сильно понравились Ее Величеству.

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Также в сети говорят, что во время свадебной церемонии Меган Маркл не осуществила перед королевой Елизаветой II традиционный реверанс, хотя, этого нельзя знать точно, поскольку камеры не всегда были направлены на молодоженов или королеву.

 

 

 

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Также во время ожидания принца Гарри и его свидетеля-брата принца Уильяма на невесту Меган Маркл, экспертам удалось выяснить, что принц Уильям сказал брату, что у него слишком тесные штаны.

А вот перед началом церемонии одними из первых слов, которые сказал принц Гарри, когда увидел Меган, были вроде: "Как ты себя чувствуешь? Выглядишь удивительно". Другим показалось, что он говорил: "Я соскучился. Мне повезло". Некоторые вообще утверждают, что вторая фраза, которую сказал принц, была "Мне страшно до усрачки".

Также предлагаем посмотреть подборку других очень забавных и курьезных мемов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мемы Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные свадьбы Елизавета II Королівська сім'я Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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