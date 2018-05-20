Злая королева и беззубый мальчик: подборка забавных мемов с королевской свадьбы

Грандиозная свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая, однако даже сегодня в сети не перестают обсуждать самые курьезные случаи из свадебной церемонии.

Среди интересного что стоит отмечать, это недовольный вид королевы Елизаветы II – бабушки принца Гарри, которая на протяжении всей службы сидела угрюмой и ни разу не улыбнулась. Похоже, она не слишком одобряет выбор своего внука и новые детали церемонии, которые ввела Меган Маркл в свою свадьбу, тоже не сильно понравились Ее Величеству.

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“yes, yes, God save me and all that” pic.twitter.com/PXuLIh5kjK — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 19 мая 2018 г.

#QueenElizabeth : "Stop it Phillip, it was not funny. Don't hide the car keys again, and I'm dead serious." pic.twitter.com/8t9crEbrId — Dr. David Romei (@DavidRomeiPHD) 19 мая 2018 г.

Также в сети говорят, что во время свадебной церемонии Меган Маркл не осуществила перед королевой Елизаветой II традиционный реверанс, хотя, этого нельзя знать точно, поскольку камеры не всегда были направлены на молодоженов или королеву.

Did Meghan not curtsy to the Queen or did I just miss it?! #RoyalWedding — Kate Middleton Fans (@RoyallyKate) 19 мая 2018 г.

@fuggirls Any idea why there was no curtsy to the Queen? — Monicia Warner (@moniciawarner) 19 мая 2018 г.

Could someone please tell me why she did not curtsy to the Queen? Is this a new protocol? Because she is American? Because she forgot? What? — Zoe Thinks (@ZoeThinks) 19 мая 2018 г.

Apparently no curtsy. Some saying as Duchess of Sussex is still a US citizen - but she has curtsied to Queen before, so a precedent had been set. Odd. — William Hanson (@williamhanson) 19 мая 2018 г.

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Также во время ожидания принца Гарри и его свидетеля-брата принца Уильяма на невесту Меган Маркл, экспертам удалось выяснить, что принц Уильям сказал брату, что у него слишком тесные штаны.

А вот перед началом церемонии одними из первых слов, которые сказал принц Гарри, когда увидел Меган, были вроде: "Как ты себя чувствуешь? Выглядишь удивительно". Другим показалось, что он говорил: "Я соскучился. Мне повезло". Некоторые вообще утверждают, что вторая фраза, которую сказал принц, была "Мне страшно до усрачки".

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Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 мая 2018 г.

This really is an unfortunate photo. She looks like the scorned woman at the end of an episode of a soap opera.. staring and plotting.. whisky in hand... the regret.. the envy.. #RoyalWedding #ItShouldHaveBeenMe #chelseadavy #TheEx pic.twitter.com/ICw1Fb5G5U — Just Me (@BusiPsych) 19 мая 2018 г.

OMG one of the guests is wearing the same outfit from when Meghan met the queen in the Lifetime movie! #RoyalWedding pic.twitter.com/9SxDO6k2i9 — Michaela (@lifeofaladybear) 19 мая 2018 г.

princess charlotte is me at the beginning of the school year and prince george is me .05 seconds into the semester #RoyalWedding pic.twitter.com/f5zdxziVA6 — ❁ (@warnerdraco) 19 мая 2018 г.