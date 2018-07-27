Злата Огневич похвасталась стройной фигурой в новом клипе "Doloni": видео

Украинская певица Злата Огневич презентовала новый клип на песню "Doloni". Съемки видео проходили на острове Джарылгач в Херсонской области, который еще называют украинскими Мальдивами.

Режиссером нового клипа Огневич стал Константин Гордиенко. Читайте также: Тина Кароль пришла на вечеринку Vogue в ярком платье: фото По сюжету видео Злата в компании подруг веселятся и загорают, катаются на доске и танцуют вокруг костра. А в финале клипа певица встречает любовь. Злата Огневич показала новый летний клип​ Смотрите клип Златы Огневич "Doloni":