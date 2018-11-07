11:09
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Злата Огневич потрясла идеальной растяжкой: эффектное видео

      251 Читати новину українською
      Злата Огневич
      Злата Огневич / Фото из соцсетей

      Певица Злата Огневич активно поддерживает свою физическую форму. Звезда показала, с какого упражнения она начинает свое утро.

      Злата Огневич поделилась с поклонниками эффектным видео тренировок. На кадрах видно, как артистка с легкостью садится на шпагат в воздухе. Сложное физическое упражнение она выполнила в лосинах и кофте серого цвета.

      Читайте также: Почему Злата Огневич отговаривает людей идти в шоу-бизнес: неожиданное заявление певицы

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

       

      Эффектное видео сразу же вызвало восторг у пользователей сети. Люди отметили, что Злата Огневич имеет растяжку, как у профессиональной гимнастки. На это певица ответила, что это результат кропотливой работы в спортзале.

      "Я постоянно занимаюсь. Все очень индивидуально. Кому-то хватает 3 месяцев. Для меня – чуть меньше года. Но это произошло очень давно", – рассказала Злата Огневич.

      К слову, Злата Огневич участвовала в шоу "Танцы со звездами 2018". Певица первой покинула проект. По словам звездных судей, она была немного скованной и не сумела расслабиться в танце. Впоследствии Екатерина Кухар заявила, что Злата Огневич стала ее самым большим разочарованием, ведь звезда занималась балетом, поэтому должна была лучше проявить себя на шоу.

      Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Злата Огневич
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нефтяная месть: насколько санкции США против Ирана эффективны и на что повлияют
      сегодня , 11:05 Нефтяная месть: насколько санкции США против Ирана эффективны и на что повлияют
      Борис Немировський
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      6 ноября , 14:03 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      101 год со дня Октябрьского переворота: кровавые последствия для Украины
      сегодня , 10:01 101 год со дня Октябрьского переворота: кровавые последствия для Украины
      Настя Сукач 4490
      Выборы главарей ОРДЛО: почему Путин сменил тактику и чем это грозит
      сегодня , 09:01 Выборы главарей ОРДЛО: почему Путин сменил тактику и чем это грозит
      Інна Жолобович
      Чому важливо легалізувати зброю для українців
      сегодня , 08:40 Чому важливо легалізувати зброю для українців
      Соломія Соломка
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук