Злата Огневич потрясла идеальной растяжкой: эффектное видео

Певица Злата Огневич активно поддерживает свою физическую форму. Звезда показала, с какого упражнения она начинает свое утро.

Злата Огневич поделилась с поклонниками эффектным видео тренировок. На кадрах видно, как артистка с легкостью садится на шпагат в воздухе. Сложное физическое упражнение она выполнила в лосинах и кофте серого цвета.

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Эффектное видео сразу же вызвало восторг у пользователей сети. Люди отметили, что Злата Огневич имеет растяжку, как у профессиональной гимнастки. На это певица ответила, что это результат кропотливой работы в спортзале.

"Я постоянно занимаюсь. Все очень индивидуально. Кому-то хватает 3 месяцев. Для меня – чуть меньше года. Но это произошло очень давно", – рассказала Злата Огневич.

К слову, Злата Огневич участвовала в шоу "Танцы со звездами 2018". Певица первой покинула проект. По словам звездных судей, она была немного скованной и не сумела расслабиться в танце. Впоследствии Екатерина Кухар заявила, что Злата Огневич стала ее самым большим разочарованием, ведь звезда занималась балетом, поэтому должна была лучше проявить себя на шоу.