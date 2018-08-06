Злата Огневич в блестящем мини-платье согласилась принять участие в "Танцах со звездами": видео

Украинская певица Злата Огневич приняла вызов от ресторатора Николая Тищенко. Поэтому звезда примет участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами".

Танцевальная лихорадка захватила и Злату Огневич. Артистка приняла участие в челендже, поэтому в конце августа выйдет на паркет популярного шоу. Об этом она сообщила в соцсети Instagram.

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Злата Огневич записала оригинальное видео, в котором продолжила ролик Николая Тищенко. Мужчина якобы пришел в ее квартиру и лично передал эстафету. Поэтому в начале видео удивленная ​​и взволнованная Злата рассказывает подругам-танцовщицам об участии в шоу.

Так, у меня тут такая новость: на шоу приняли телевизионное. Какая "Холостячка"? "Танцы со звездами"! Господи, это же надо танцевать ту вашу румбу, ча-ча-ча,

– с юмором рассказывает Злата Огневич.

На помощь звезде пришли девушки в карнавальных костюмах. Злата Огневич повторила танцевальные па и заявила о своей готовности к началу проекта.

В конце видео звезда передала эстафету забавной и талантливой Лесе Никитюк. Зная оригинальность телеведущей, к челленджу она присоединится по-особенному.

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует 26 августа на канале 1+1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская, Павел Вишняков, Мишель Андраде и Николай Тищенко.