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      Преступления против Майдана: бывшему судье сообщили о подозрении

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      Судье, руководившему Днепровским районным судом Киева в 2014, ГБР сообщило о подозрении в рамках расследования дел о преступлениях против Майдана. Подозревают бывшего судью в издании постановлений о незаконном задержании участников Революции Достоинства.

      Об оглашении подозрения экс-судье (теперь он работает адвокатом) рассказали 6 марта на официальном сайте  Государственного бюро расследований.

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      В чем подозревают бывшего главу Днепровского райсуда Киева

      В феврале 2014 мужчина организовал незаконное вмешательство в документооборот суда и вынесение неправосудных решений. Эти решения касались по меньшей мере 11 человек, участников Революции Достоинства, которых незаконно задерживали и выбирали им меру пресечения – содержание под стражей.

      В тексте сообщения ГБР фамилии судьи не указано, однако по информации из открытых источников известно, что в феврале 2014 Днепровский районный суд Киева возглавлял Владимир Химич (заслуженный юрист Украины 1956 года руководил этим судом с 2004 года). 

      Какое наказание грозит бывшему судье

      Судью Химича подозревают в:

      • Сознательной организации вынесения судьями неправосудных решений;
      • Незаконном препятствовании организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц;
      • Незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

      Если вину докажут, бывшего главу Днепровского райсуда Киева могут посадить на срок от 5 до 8 лет.

      К теме Расследование дел Майдана: ГБР опубликовало отчет за февраль

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      6 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Государственное бюро расследований Революция достоинства Новости Киева Судьи Новости Украины
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