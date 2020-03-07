Преступления против Майдана: бывшему судье сообщили о подозрении
Судье, руководившему Днепровским районным судом Киева в 2014, ГБР сообщило о подозрении в рамках расследования дел о преступлениях против Майдана. Подозревают бывшего судью в издании постановлений о незаконном задержании участников Революции Достоинства.
Об оглашении подозрения экс-судье (теперь он работает адвокатом) рассказали 6 марта на официальном сайте Государственного бюро расследований.
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В чем подозревают бывшего главу Днепровского райсуда Киева
В феврале 2014 мужчина организовал незаконное вмешательство в документооборот суда и вынесение неправосудных решений. Эти решения касались по меньшей мере 11 человек, участников Революции Достоинства, которых незаконно задерживали и выбирали им меру пресечения – содержание под стражей.
В тексте сообщения ГБР фамилии судьи не указано, однако по информации из открытых источников известно, что в феврале 2014 Днепровский районный суд Киева возглавлял Владимир Химич (заслуженный юрист Украины 1956 года руководил этим судом с 2004 года).
Какое наказание грозит бывшему судье
Судью Химича подозревают в:
- Сознательной организации вынесения судьями неправосудных решений;
- Незаконном препятствовании организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц;
- Незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.
Если вину докажут, бывшего главу Днепровского райсуда Киева могут посадить на срок от 5 до 8 лет.
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