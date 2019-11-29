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      Злоумышленник признался, почему он "минировал" Офис Президента: причина удивляет

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      Здание Офиса Президента Украины в Киеве / ТВА

      Правоохранителям удалось задержать 45-летнего жителя Кропивницкого, который "минировал" Офис Президента на улице Банковой в Киеве. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении "в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва".

      Как напомнили в пресс-службе прокуратуры Киева, правоохранителям сообщили о "заминировании" ОПУ 26 ноября. Однако взрывотехники, которые выезжали в административное здание, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

      Важно! В Украине участились псеводминирования: большинство поступает из России

      В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность злоумышленника. Через некоторое время его задержали.

      Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", его уже допросили как подозреваемого. Звонок он совершил с территории железнодорожного вокзала, который тогда был "заминирован", и это его разозлило".

      Мужчине уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Если его вину докажут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

      Советуем ознакомиться! Массовые псеводминирования в Украине: каковы последствия ложных сообщений

      Среди громких псевдоминирований отметим сообщения об угрозе взрыва в:

      Во всех случаях ни одно из них не подтвердилось и специалисты на месте ничего взрывоопасного не обнаружили.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Прокуратура Киева Криминальные новости Новости Киева Фейковые заминирования Офіс Президента
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